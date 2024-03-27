Агент Соу сообщил, что трагедия в Подмосковье не повлияет на его возвращение в «Ростов»

Выступающий на правах аренды за турецкий «Анкарагюджю» нападающий Али Соу летом вернётся в «Ростов». Об этом сообщил его агент Луиджи Соррентино.

«События в «Крокус Сити Холле» — огромная трагедия. Но это никак не скажется на ситуации с его возвращением в «Ростов». У Али ещё год контракта, он это уважает. Шансы на его приезд никак не уменьшились после произошедшего», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В этом сезоне 29-летний Али Соу провёл за «Анкарагюджю» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. За «Ростов» футболист сыграл 29 матчей в чемпионатах России, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость гамбийского футболиста в € 2 млн.