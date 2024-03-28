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Игрок сборной Украины Зинченко: необходимо проявлять больше стремления не пропускать

Игрок сборной Украины Зинченко: необходимо проявлять больше стремления не пропускать
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу в финальном матче квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Исландии (2:1). В составе украинцев отличились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, за Исландию забил Альберт Гудмундссон.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь B. Финал
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Гудмундссон – 30'     1:1 Цыганков – 54'     2:1 Мудрик – 84'    

«Неприятно, что мы снова сперва пропустили и пришлось бросаться в погоню, чтобы отыграться, но в итоге нам это вновь удалось сделать. Конечно же, нам необходимо уделить больше внимания этому и с самого начала игры проявлять больше стремления не пропускать. Но я горд за команду. У нас очень хорошие игроки, и у нас будет возможность продемонстрировать это на Евро-2024.

До турнира пока далековато, так что сейчас ещё не скажу, о чём буду мечтать», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

На чемпионате Европы — 2024 Украина сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.

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