Игрок сборной Украины Зинченко: необходимо проявлять больше стремления не пропускать

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу в финальном матче квалификационного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Исландии (2:1). В составе украинцев отличились Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, за Исландию забил Альберт Гудмундссон.

«Неприятно, что мы снова сперва пропустили и пришлось бросаться в погоню, чтобы отыграться, но в итоге нам это вновь удалось сделать. Конечно же, нам необходимо уделить больше внимания этому и с самого начала игры проявлять больше стремления не пропускать. Но я горд за команду. У нас очень хорошие игроки, и у нас будет возможность продемонстрировать это на Евро-2024.

До турнира пока далековато, так что сейчас ещё не скажу, о чём буду мечтать», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

На чемпионате Европы — 2024 Украина сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией.