Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе Евро-2024

Во вторник, 26 марта, сборная Украины по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Исландию в финальном матче Пути В со счётом 2:1. Украинская национальная команда сыграет в группе Е. Её соперниками станут сборные Бельгии, Словакии и Румынии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей Грузии на групповом этапе Евро-2024.

Расписание сборной Украины на групповом этапе Евро-2024:

17 июня. Румыния — Украина.

21 июня. Словакия — Украина.

26 июня. Украина — Бельгия.

Напомним, сборная Украины трижды в истории принимала участие в групповом этапе чемпионата Европы. Высшим достижением команды является 1/4 финала турнира (2020). Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.