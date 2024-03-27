Тикнизян рассказал о своей реакции на вылет «Локомотива» из Пути РПЛ Кубка России

Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал вылет команды из 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по итогам двухматчевого противостояния с «Балтикой». Напомним, первая встреча между «Локомотивом» и «Балтикой» проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В ответном матче победу одержали футболисты «Балтики» (1:1 (по пен. 7:6)).

«Если бы мы вылетели с этого турнира (Кубок России. — Прим. «Чемпионата») и это была бы наша последняя игра в Кубке, то конечно, это была бы трагедия. Но так как есть ещё шанс по нижней сетке, то сразу хотелось поддержать команду, коллектив. В такие моменты очень важно объединиться и пройти эти испытания, которые нам дают свыше.

Так что считаю, что мы с этим справимся. Мы не раз уже были в подобных передрягах, скажем так. У нас есть для этого все силы, мы стрессоустойчивы, просто очень важно правильно расценивать такие отрезки, относиться к ним с большим пониманием», — сказал Тикнизян в эфире клубного ТВ.