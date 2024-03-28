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Агент Депая прокомментировал слухи о том, что футболист внёс залог за Дани Алвеса

Себастьян Ледюр, агент нидерландского форварда «Атлетико» Мемфиса Депая прокомментировал слухи о том, что футболист помог бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу выйти из тюрьмы под залог в размере € 1 млн.

«Это фейковые новости. Это вообще неправда», — приводит слова Мемфиса Goal со ссылкой на Informativos Telecinco.

Ранее сообщалось, что Алвес не смог заплатить залоговую сумму из-за заморозки банковских счетов. Депай сдружился с бразильским футболистом во время совместных выступлений за «Барселону» в сезоне-2021/2022.

Напомним, Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января экс-футболист был заключён под стражу. Позднее бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, а также обязали его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации.

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Дани Алвес вышел из тюрьмы под залог

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