Джейми Каррагер: Круифф — самый важный человек в истории футбола

Экс-защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер назвал экс-тренера «Барселоны» Йохана Круиффа самым важным человеком в истории футбола.

«Я выберу Круиффа. И дело не в том, что он добился каких-то грандиозных успехов в своей карьере, а в том, что его путь в «Барселоне» был уникальным. О Йохане говорят до сих пор. Обсуждают философию, которую он заложил в каталонском клубе. Так что для меня Йохан Круифф — самый важный человек в истории футбола», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Daily Mail.

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За время профессиональной тренерской карьеры Круифф работал с «Барселоной» и «Аяксом». Сине-гранатовых нидерландский специалист четыре раза приводил к чемпионскому титулу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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