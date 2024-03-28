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Шавло: потренировать на уровне сборной Азербайджана — хороший вариант для Черчесова

Шавло: потренировать на уровне сборной Азербайджана — хороший вариант для Черчесова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на слухи о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что Черчесов входит в тройку кандидатов на пост тренера азербайджанцев. При этом в местной федерации футбола заявили, что пока не делали никому официальных предложений.

«У Черчесова есть иностранный опыт. Сборная Азербайджана — своя команда. Раньше они входили в Советский Союз, Станислав там играл. Потренировать на уровне сборной — хороший вариант для Черчесова. Клубы тренировал, сборную России тоже. Успехи у него есть», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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