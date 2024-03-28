Ролан Гусев: современные футболисты другие, многим спортивного характера не хватает

Бывший российский игрок, а ныне член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о современных футболистах.

«Они вообще другие, это правда. Не всем, но многим спортивного характера не хватает. Наверное, сейчас мир такой: телефоны, компьютеры — всё это отвлекает. У нас был один футбол: двор, тренировки целыми днями. С другой стороны, в Европе такие же ребята играют, тоже с гаджетами. Знаете, я долго поработал в российском детско-юношеском футболе, у меня есть понимание, что в нём не так», — приводит слова Гусева Sport24.

Гусеву 46 лет, с лета 2023-го он работает в «Динамо». За время профессиональной карьеры футболиста Ролан успел поиграть за ЦСКА, «Динамо», киевский «Арсенал и днепропетровский «Днепр». После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые под руководством Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «Динамо» отстаёт на два очка.

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