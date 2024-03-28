Лучший бомбардир «Крыльев Советов» Гарре готовится к матчу с «Зенитом»

Аргентинский легионер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре уже в ближайшем туре может провести первый матч в 2024 году. Как сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко источник, знакомый с ситуацией, Гарре вместе с партнёрами по команде готовится к игре с «Зенитом», которая состоится в субботу, 30 марта, в Самаре.

Наш источник уточнил, что лидер волжского клуба ещё не набрал оптимальных кондиций после травмы, а решение о его участии в матче, скорее всего, будет приниматься тренерским штабом Игоря Осинькина непосредственно в день игры.

Напомним, из-за повреждения и восстановления Гарре пропустил практически всю межсезонную подготовку «Крыльев» и ещё не сыграл ни одного матча в 2024 году. Тем не менее именно он остаётся лучшим бомбардиром и лучшим игроком команды по системе «гол+пас». В его активе восемь голов и две результативные передачи в сезоне.

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