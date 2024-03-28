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«Локомотив» подписал соглашение о сотрудничестве с автомобильным брендом SWM Motors

«Локомотив» подписал соглашение о сотрудничестве с автомобильным брендом SWM Motors
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Футбольный клуб «Локомотив» заключил спонсорское соглашение с автомобильным брендом SWM Motors, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Отмечается, что в рамках партнёрства во время проведения домашних матчей «Локомотива» логотип SWM Motors будет размещён на рекламных носителях стадиона «РЖД Арена» и на игровой форме футболистов. SWM — бренд автомобилей с многолетней историей, основанный в 1971 году в Милане, Италия. Материнская компания находится в Китае, сборка автомобилей осуществляется в Калининграде, а сам бренд воплощает передовые технологии автомобилестроения и итальянскую эстетику дизайна как идеал стремления к совершенству.

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

Фото: Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на пятом месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет с «Краснодаром» на домашней арене. Встреча состоится 31 марта и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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