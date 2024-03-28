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Шавло: «Урал» — неудобная команда для «Спартака», будет борьба

Шавло: «Урал» — неудобная команда для «Спартака», будет борьба
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о предстоящем матче красно-белых в 20-м туре РПЛ с «Уралом». Игра пройдёт 30 марта на «Лукойл Арене» в Москве и начнётся в 19.00 мск.

«Урал» для «Спартака» неудобная команда. Будет борьба. Соперник будет играть от обороны. Всё будет зависеть от того, как быстро «Спартак» реализует моменты. Если забьёт первым, то будет легче. «Урал» будет играть на контратаках. Есть Бикфалви, который из ничего может сделать гол. Команда хорошего уровня, но, к сожалению, сейчас внизу таблицы. Игра будет очень тяжёлой», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 туров РПЛ нынешнего сезона «Урал» с 19 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице. «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко.

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