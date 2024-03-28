Бояринцев: в сборной России есть конкуренция и хорошая обойма игроков

Бывший российский футболист Денис Бояринцев высказался о победе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии.

«Понятно, что Сербия играла в меньшинстве и потратила много сил во втором тайме. Отсюда получился крупный результат. Сборная России стремилась в этом матче играть в комбинационный футбол и в начале игры нащупывала комбинационный стиль, который воплотился в первый гол. Мне кажется, что содержание игры было симпатичным, но громогласные оценки не стоит давать, так как хочется подождать ещё каких-то соперников, посмотреть динамику нашей команды и увидеть стабильный футбол.

Конечно, приятно обыграть с крупным счётом не самую слабую сборную по меркам Европы. Но всё равно объективную оценку можно давать после сыгранного ряда матчей. В целом игра сборной России понравилось, всё было закономерно.

Головин, само собой, выделялся, получил капитанскую повязку и был очень активен. Хлусевич был хорош, были активные фланги. Мне очень понравилось, как были произведены замены нашей команды. Выход Захаряна, Сергеева, Горшкова и Миранчука. Хоть сборная Сербии проводила матч в меньшинстве, но замены у нас были очень хорошие. Ребята очень здорово вышли, увеличили темп, усилили игру и создали много голевых моментов. Ряд игроков провели хорошую игру, и какого-то явного лидера пока вряд ли стоит выделять, потому что в сборной есть конкуренция и подбирается хорошая обойма игроков. С нынешними футболистами наша сборная могла за что-то побороться в официальных матчах», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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