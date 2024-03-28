Тренер ЦСКА Федотов: не тренировках важно пахать от и до, это важная необходимость

Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о своих речах перед тренировками армейской команды. Специалист подчеркнул, что это нужно для настройки команды на одну волну.

«Специально не готовимся, это исключено. Каждый раз искать те слова, необходимые, чтобы настроить команду на одну волну. Тренировка – это подготовка к игре, на ней важно пахать от и до. Это непременное условие, важная необходимость для футболиста. Чтобы потом показать это всё в игре», — сказал Владимир Федотов в видео на клубном YouTube-канале ПФК ЦСКА.

57-летний Федотов работает в ЦСКА с июня 2022 года. В прошлом сезоне под его руководством армейцы смогли завоевать Кубок России и занять второе место в турнирной таблице РПЛ.