«Локомотив» оценивает Митая в € 8–10 млн, «Ювентус» работает над трансфером игрока

Туринский «Ювентус» начал работу над переходом албанского защитника «Локомотива» Марио Митая, которого железнодорожники оценивают в € 8–10 млн. Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, ранее сообщалось, что скауты «Ювентуса» планируют оценить игрока «Локомотива» воочию в товарищеском матче между сборными Албании и Чили. Марио 20 лет, за «Локомотив» албанский защитник выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей за железнодорожников во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.

Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,5 млн. «Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.

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