Тошич: победа над Сербией — дополнительный стимул для российского футбола

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о сборной России после товарищеского матча с Сербией. Напомним, встреча состоялась 21 марта и завершилась разгромной победой сборной России со счётом 4:0.

«Я рад, что в этой команде много молодых, талантливых игроков. Идёте на хорошем пути! Я следил, смотрел за сборной России. Видел, что в последнее время соперники не самого высокого уровня. Обыграть Сербию, участника чемпионата мира и будущего чемпионата Европы, — это дополнительный стимул для российского футбола. Надо работать дальше и ждать момента, когда всё поменяется и Россия будет играть со всеми, как раньше», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.