Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: на игру с «Зенитом» придёт полный стадион, который поможет «Крыльям Советов»

Радченко: на игру с «Зенитом» придёт полный стадион, который поможет «Крыльям Советов»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о грядущем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игра состоится 30 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» — это дисциплинированная команда, которая сможет навязать борьбу «Зениту». Понятно, что «Зенит» — фаворит в этом матче, но «Крылья» так просто эти очки не отдадут. Конечно, домашняя арена поможет «Крыльям Советов», тем более на игру с «Зенитом» придёт полный стадион», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дмитрий Радченко: матч с Сербией — хорошая проверка для сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android