Радченко: на игру с «Зенитом» придёт полный стадион, который поможет «Крыльям Советов»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о грядущем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов». Игра состоится 30 марта.

«Крылья Советов» — это дисциплинированная команда, которая сможет навязать борьбу «Зениту». Понятно, что «Зенит» — фаворит в этом матче, но «Крылья» так просто эти очки не отдадут. Конечно, домашняя арена поможет «Крыльям Советов», тем более на игру с «Зенитом» придёт полный стадион», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.