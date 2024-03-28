Виталий Дьяков предположил, какую команду РПЛ мог бы возглавить Станислав Черчесов

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о вариантах продолжения карьеры бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Напомним, Черчесов покинул венгерский «Ференцварош» в июле 2023 года.

«Наверное, нет того предложения, которое бы его устроило. Понятно, что абы куда он не пойдёт работать. Черчесов добился шикарного результата со сборной, в «Ференцвароше» тоже. Думаю, что он ждёт хорошего предложения, которое его действительно заинтересует.

В РПЛ он явно рассмотрит предложения команд, которые будут бороться за чемпионство. Возможно, «Спартак». «Локомотив»? Не знаю, подвис Галактионов или нет», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Во время работы в «Ференцвароше» 60-летний Станислав Черчесов стал двукратным чемпионом Венгрии (2021/2022, 2022/2023) и обладателем Кубка страны (2021/2022).