Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Дьяков предположил, какую команду РПЛ мог бы возглавить Станислав Черчесов

Виталий Дьяков предположил, какую команду РПЛ мог бы возглавить Станислав Черчесов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о вариантах продолжения карьеры бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Напомним, Черчесов покинул венгерский «Ференцварош» в июле 2023 года.

«Наверное, нет того предложения, которое бы его устроило. Понятно, что абы куда он не пойдёт работать. Черчесов добился шикарного результата со сборной, в «Ференцвароше» тоже. Думаю, что он ждёт хорошего предложения, которое его действительно заинтересует.

В РПЛ он явно рассмотрит предложения команд, которые будут бороться за чемпионство. Возможно, «Спартак». «Локомотив»? Не знаю, подвис Галактионов или нет», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Во время работы в «Ференцвароше» 60-летний Станислав Черчесов стал двукратным чемпионом Венгрии (2021/2022, 2022/2023) и обладателем Кубка страны (2021/2022).

Материалы по теме
Черданцев рассказал, что Черчесову было предложено возглавить команду Медиалиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android