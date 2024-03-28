Нигматуллин — о конкуренции с Акинфеевым: у него титулов было больше, чем у меня волос

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин, являющийся воспитанником московского ЦСКА, высказался о передаче опыта между вратарями, а также поделился воспоминаниями о совместной работе с Игорем Акинфеевым.

«Я могу поделиться своим взглядом, но никогда не занимаюсь такими вещами, чтобы говорить им, что делать. Лучше, чтобы человек сам следил за старшим коллегой и для себя что-то подмечал. Так же и я был молодым, тренировался с хорошими вратарями и всегда брал для себя что-то. Когда я тренировался с Акинфеевым или другими хорошими вратарями, конечно, смотрел, как они работали. Брал то, что мне было интересно и что я хотел сам.

Был ли шанс выиграть у Ауинфеева конкуренцию? Да нет! Я пришёл в команду в 2010 году, когда Акинфеев уже был обладателем Кубка УЕФА, у него на тот момент титулов было больше, чем у меня волос на голове. Я чётко понимал, что мне надо полностью выкладываться на тренировках, дорожить таким временем и наличием таких партнёров. Ждал, что будет какой-то вариант и я поеду развивать свою карьеру», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в семи встречах он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн. После 20 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 армейцы располагаются на четвёртом месте, набрав 32 очка.

32-летний Нигматуллин провёл за «Пари НН» 19 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата России, в восьми из них оставив свои ворота в неприкосновенности. Контракт Артура с нижегородским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 800 тыс.

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