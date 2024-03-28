Игрок «Фулхэма» Пальинья прокомментировал предложения других клубов о трансфере

Опорный полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья высказался о предложениях трансфера от других клубов.

«В июле я получил отличное предложение от «Вест Хэма» и провёл беседу с владельцем «Фулхэма», который обязался продлить мой контракт.

Я воспринял это как вотум доверия. Никогда не ожидал, что «Бавария» придёт за мной на последней неделе», – приводит слова Пальиньи журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Пальинья достиг устной договорённости с мюнхенской «Баварией» о переходе в немецкий клуб в зимнее трансферное окно. Однако «Фулхэм» не собирался снижать стоимость полузащитника, из-за чего сделка не была осуществлена. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Пальиньи составляет € 55 млн. В этом сезоне португальский футболист провёл 30 матчей, в которых забил три мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу.