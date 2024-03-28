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Артур Нигматуллин: в «Тосно» вообще никаких условий не было

Артур Нигматуллин: в «Тосно» вообще никаких условий не было
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился воспоминаниями о выступлениях в составе «Тосно» из Ленинградской области в сезоне-2016/2017.

«В «Тосно» вообще никаких условий не было. Мы ездили на автобусе на домашние игры и на выезд. По сути, каждая игра была, как выезд. Был такой эпизод, что появились деньги и хотели что-то сделать. Но видим, чем это всё закончилось. Я уже почувствовал в какой-то момент, что так и будет. Поэтому в «Амкар» и уходил уже. Хотя «Тосно» в Премьер-Лигу вышел», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, футбольный клуб «Тосно» завоевал Кубок России в мае 2018 года. В сезоне-2018/2019 клуб должен был сыграть в Лиге Европы, но из-за финансовых проблем прекратил существование в июне 2018 года.

Нигматуллин также выступал за тульский «Арсенал», «Амкар», нижегородскую «Волгу», «Мордовию», «Урал», «Химки», ЦСКА и прочие российские клубы. Артур является выпускником армейской академии.

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