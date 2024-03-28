Активистка требует убрать статую обвинённого в изнасиловании Алвеса в его родном городе

Испанская студентка и активистка Мануэлла Тайлер Медрадо подала в суд ходатайство с требованием убрать статую, установленную в честь бывшего защитника сборной Бразилии Даниэля Алвеса, которая располагается в Жуазейру — родном городе экс-футболиста.

«Мы должны сформировать общество, в котором культура изнасилования не является нормализованной. Это [демонтаж статуи] станет прекрасной возможностью для того, чтобы дать понять, что преступления сексуального характера должны быть отвергнуты», — приводит слова Медрадо Marca.

Статуя Алвесу была установлена в 2020 году и неоднократно подвергалась актам вандализма после того, как бывшего футболиста обвинили в изнасиловании девушки, которое было доказано. Алвес получил 4,5 года тюрьмы за совершённое преступление.

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