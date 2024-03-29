Юрий Журавлёв сравнил стили игры «Торпедо» и «Химок»

Защитник подмосковных «Химок» Юрий Журавлёв, выступающий на правах аренды из «Торпедо», сравнил игровые стили команд.

«Конечно, разница есть. В «Торпедо» больше требовали контроля мяча, атак за счёт владения. Так было и при Артёме Горлове, и при Олеге Кононове. У Жозепа Клотета немного другая идея: мы тоже должны были доминировать, но не всегда, а в зависимости от соперника.

У «Химок» иная философия. Нам не жалко отдать территорию и даже мяч. Взамен наказываем соперника за его ошибки», — приводит слова Журавлёва официальный сайт подмосковного клуба.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 27-летний Юрий Журавлёв провёл за «Торпедо» и «Химки» 13 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету одна игра в Кубке России.