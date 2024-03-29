Макаров рассказал, за что его штрафовал Слуцкий

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, за что его штрафовал Леонид Слуцкий во времена выступлений за казанский «Рубин». По словам игрока, ссоры с тренером случались не ежедневно, но регулярно

«Было дело. Там полкоманды таких было. Просто мне и Деспотовичу больше доставалось за всё. Я мог поговорить с Викторовичем на разные темы, которые меня не устраивали или его. Но мы всё быстро забывали, как только я приносил штраф. И продолжали работать дальше. Но мы не каждый день ссорились. Может быть, раз в месяц или полтора случалось какое-то недопонимание», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

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