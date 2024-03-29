Матч 25-го тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Тюменью» пройдёт без зрителей

Матч 25‑го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024 между тульским «Арсеналом» и «Тюменью» пройдёт при пустых трибунах. Как сообщает пресс-служба «Арсенала», это связано с комплексным усилением мер антитеррористической направленности после недавних трагических событий в Московской области.

Отмечается, что органами МВД не был согласован план по обеспечению общественного порядка и безопасности, необходимый для проведения этого матча с участием зрителей. Игра между тульским «Арсеналом» и «Тюменью» состоится в субботу, 30 марта, и начнётся в 16:00 по московскому времени.

«Канониры» после 23 проведённых матчей в рамках Первой лиги располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Тюмень» занимает седьмое место.