Денис Макаров рассказал о системе штрафов в московском «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о системе штрафов в стане бело-голубых.

«Больше за какие-то бытовые вещи штрафуют, чем за игровые. Из чисто футбольных — за карточки есть штраф. А так в основном за опоздания наказывают — на теорию, на завтрак, на выезд на игру или в аэропорт. На выезд мы должны ехать в определённой форме. Не скажу, что у нас прямо-таки жёсткая система штрафов. Но когда люди часто нарушают какие-то правила, с них потом берут деньги», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Напомним, после 20 туров московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Марцела Лички 38 очков. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).