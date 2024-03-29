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Денис Макаров рассказал о системе штрафов в московском «Динамо»

Денис Макаров рассказал о системе штрафов в московском «Динамо»
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о системе штрафов в стане бело-голубых.

«Больше за какие-то бытовые вещи штрафуют, чем за игровые. Из чисто футбольных — за карточки есть штраф. А так в основном за опоздания наказывают — на теорию, на завтрак, на выезд на игру или в аэропорт. На выезд мы должны ехать в определённой форме. Не скажу, что у нас прямо-таки жёсткая система штрафов. Но когда люди часто нарушают какие-то правила, с них потом берут деньги», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

Напомним, после 20 туров московское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Марцела Лички 38 очков. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40 очков).

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