Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Реал» планирует назначить Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году

Мадридский «Реал» планирует назначить Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году
Комментарии

Мадридский «Реал» планирует назначать возглавляющего леверкузенский «Байер» Хаби Алонсо главным тренером в 2025 году, сообщает испанское интернет-издание Sport.es.

По данным источника, решение специалиста остаться в «Байере» на следующий сезон может быть связано с тем, что он хочет стать следующим после Карло Анчелотти главным тренером «сливочных». Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от идеи приглашения Хаби Алонсо.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испанец возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 26 туров чемпионата Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством Алонсо возглавляет турнирную таблицу, набрав 70 очков. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 60 очков.

Материалы по теме
Хаби Алонсо принял решение остаться в «Байере» ещё на один сезон — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android