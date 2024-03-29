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Денис Макаров: на Бали свой особенный, крутой вайб. Никто не гнёт пальцы веером

Денис Макаров: на Бали свой особенный, крутой вайб. Никто не гнёт пальцы веером
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров объяснил, почему Бали является очень популярным курортом среди российских туристов. По его словам, там особенная атмосфера — все люди простые и без лишнего пафоса.

«Там свой особенный, крутой вайб. Никто не гнёт пальцы веером. Все обычные люди и хорошо общаются между собой вне зависимости от того, откуда ты. Просто живут и наслаждаются отдыхом. У меня учительница английского там сейчас. Из-за разницы во времени очень тяжело состыковаться. Не чаще раза в неделю получается», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

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