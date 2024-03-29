Денис Макаров: на Бали свой особенный, крутой вайб. Никто не гнёт пальцы веером

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров объяснил, почему Бали является очень популярным курортом среди российских туристов. По его словам, там особенная атмосфера — все люди простые и без лишнего пафоса.

«Там свой особенный, крутой вайб. Никто не гнёт пальцы веером. Все обычные люди и хорошо общаются между собой вне зависимости от того, откуда ты. Просто живут и наслаждаются отдыхом. У меня учительница английского там сейчас. Из-за разницы во времени очень тяжело состыковаться. Не чаще раза в неделю получается», — сказал Макаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

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