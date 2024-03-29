Салтыков: Аршавин звал меня в «Зенит»? Приятно, когда легенда замечает твои труды

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», отреагировал на слухи о том, что экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин звал его в клуб из Санкт-Петербурга.

«Если честно, ничего об этом не знаю. Не думаю, что Аршавин прямо звал меня в команду. Может быть, он просто увидел мою игру и решил прощупать почву. Может, вообще хотел позвать на просмотр. В любом случае всегда приятно, когда легенда российского футбола замечает твои труды. Значит, всё не просто так», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, Никита Салтыков был куплен московским «Локомотивом» у самарских «Крыльев Советов» в январе. Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. При этом до конца нынешнего сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

В этом сезоне 19-летний футболист принял участие в 23 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Салтыкова в € 3 млн.

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