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Булыкин: многие наши игроки выделяются, начиная от Тюкавина и заканчивая Сергеевым

Булыкин: многие наши игроки выделяются, начиная от Тюкавина и заканчивая Сергеевым
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о том, кто из российских нападающих выделяется на своей позиции.

«У нас много игроков, которые выделяются. Начиная от Тюкавина и заканчивая Сергеевым. Можно добавить сюда же Пиняева, Глушенкова. У нас очень хорошая атакующая линия, и нужно выбрать, кто на данный момент лучше и принесёт пользу сборной», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.ру».

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

В свою очередь, в нынешнем сезоне Сергеев принял участие в 26 матчах во всех соревнованиях, в которых забил 11 голов и сделал три ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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