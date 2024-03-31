Галактионов ответил на вопрос, в чём надо прибавить «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче 22-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«С одной стороны, «Краснодар» давал создавать, но и мы заставляли его действовать так, как мы хотим. Именно внутри штрафной была суета, необходимо распоряжаться моментами более хладнокровно и мастеровито. В этом нам надо прибавлять. Из обороны мы выходим хорошо, развитие атак хорошее, но под штрафной надо играть лучше», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка за 21 матч. «Краснодар» располагается на втором месте с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41).