Олег Корнаухов раскритиковал место проведения матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо»

Бывший игрок сборной России по футболу Олег Корнаухов поделился мнением о месте проведения матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва. Встреча прошла в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.

«У хабаровчан уже был такой опыт. Они сыграли прошлую стадию Кубка России в Сочи. Там они договорились, видимо, с «Динамо» — нет. Что касается стадиона «Кировец» — такое поле не годится для такого уровня. Поле неровное, покрытие старое», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов. Москвичи выиграли благодаря голам Вячеслава Грулёва и Фабиана Бальбуэны. В составе хабаровчан отличился Альбек Гонгапшев.