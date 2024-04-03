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Олег Корнаухов раскритиковал место проведения матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо»

Олег Корнаухов раскритиковал место проведения матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо»
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Бывший игрок сборной России по футболу Олег Корнаухов поделился мнением о месте проведения матча «СКА-Хабаровск» — «Динамо» Москва. Встреча прошла в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России и завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1. Команды играли на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 17:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Грулёв – 12'     1:1 Гонгапшев – 69'     1:2 Бальбуэна – 74'    

«У хабаровчан уже был такой опыт. Они сыграли прошлую стадию Кубка России в Сочи. Там они договорились, видимо, с «Динамо» — нет. Что касается стадиона «Кировец» — такое поле не годится для такого уровня. Поле неровное, покрытие старое», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, благодаря этой победе «Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов. Москвичи выиграли благодаря голам Вячеслава Грулёва и Фабиана Бальбуэны. В составе хабаровчан отличился Альбек Гонгапшев.

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