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Стал известен главный клуб, заинтересованный в назначении Рубена Аморима

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим стал приоритетным кандидатом на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле». Об этом сообщает португальский журналист Педру Сепулведа.

По информации источника, мерсисайдский клуб провёл первые переговоры с португальским специалистом сразу после объявления Хаби Алонсо о решении остаться в «Байере».

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах 39-летнего специалиста заинтересован ряд европейских грандов, среди которых назывались «Ливерпуль», «Челси» и «Барселона». Действующее трудовое соглашение Аморима со «Спортингом» рассчитано до лета 2026 года.

Напомним, Рубен возглавил «Спортинг» в марте 2020 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Португалии (2020/2021), два Кубка Португалии (2020/2021, 2021/2022) и Суперкубок Португалии (2021/2022).

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Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: