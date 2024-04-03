Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал возвращение Роналду в Англию в 2021-м

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о втором периоде португальского форварда Криштиану Роналду в английском клубе после перехода из «Ювентуса» в 2021 году.

«Его второй дебют пришелся на игру с «Ньюкаслом», и это был один из самых зажигательных дней на «Олд Траффорд». Роналду забил два гола. Он заслужил эту возможность вернуться. Он забил 24 гола в первом сезоне. Он заслуживает большего признания, чем то, которое он получает. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров в мире. В нашей команде он смотрелся мощно», – приводит слова Сульшера FourFourTwo.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021-го по конец 2022 года. За время второго периода в английском клубе форвард провёл за манкунианцев 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и сделал 12 результативных передач. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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