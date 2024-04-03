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Аллегри прокомментировал победу над «Лацио» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Аллегри прокомментировал победу над «Лацио» в первом полуфинальном матче Кубка Италии
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Лацио» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
02 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим
1:0 Кьеза – 50'     2:0 Влахович – 64'    

«Было важно вернуться на победную тропу, пусть даже Кубок Италии – это не Серия А. Первый тайм получился сбалансированным, во втором мы стали играть быстрее и забили два мяча очень сильному «Лацио». Но борьба ещё не окончена, в ответной игре тоже надо сыграть хорошо.

В перерыве я сказал команде бежать по направлению к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я действительно так считаю. Я сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Ответный матч между командами состоится 23 апреля. В другом полуфинале за право сыграть в решающем матче турнира борются «Аталанта» и «Фиорентина».

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«Ювентус» обыграл «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии

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