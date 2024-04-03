Аллегри прокомментировал победу над «Лацио» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Лацио» (2:0) в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

«Было важно вернуться на победную тропу, пусть даже Кубок Италии – это не Серия А. Первый тайм получился сбалансированным, во втором мы стали играть быстрее и забили два мяча очень сильному «Лацио». Но борьба ещё не окончена, в ответной игре тоже надо сыграть хорошо.

В перерыве я сказал команде бежать по направлению к воротам соперника. Это правда. Когда я говорю, что футбол – простой вид спорта, я действительно так считаю. Я сказал бежать к чужим воротам – а там что-нибудь придумаем», — приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Ответный матч между командами состоится 23 апреля. В другом полуфинале за право сыграть в решающем матче турнира борются «Аталанта» и «Фиорентина».

«Ювентус» обыграл «Лацио» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии