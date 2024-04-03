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«Так, как Песьяков, вообще мало кто в России играет». Кафанов оценил игру Медведева ногами

«Так, как Песьяков, вообще мало кто в России играет». Кафанов оценил игру Медведева ногами
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Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос об игре голкипера Никиты Медведева ногами после выездной победы в серии пенальти над «Химками» (0:0, пен. 7:6) во втором этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 апреля 2024, вторник. 20:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 0
6 : 7
Ростов
Ростов-на-Дону

«Сильно ли отличается игра ногами Медведева от игры ногами Песьякова? Так, как Сергей, вообще мало кто в России играет. Я не хочу преувеличивать, не все команды играют в таком стиле, их у нас три-четыре, можно сказать — «Спартак», «Динамо», «Ахмат» и «Оренбург». Остальные команды играют по-другому — это не плохо, просто каждый играет на результат, имеет право. Никита — чуть похуже, твёрдая четвёрочка. Слава богу, пока всё было нормально. Хотя эта игра, конечно, связана с риском», — сказал Кафанов на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин уделяет большое внимание игре вратарей ногами, делая ставку на выход из обороны в атаку через короткий пас с подключением к розыгрышу голкипера, которым в большинстве матчей является Сергей Песьяков. В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Химками» ворота «Ростова» защищал Никита Медведев. Игра завершилась победой жёлто-синих в серии пенальти со счётом 7:6 после ничьей 0:0 в основное время.

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