Тренер «Оренбурга» Деограсия: не сказал бы, что матч в Кубке мешает нам либо «Ахмату»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится завтра, 4 апреля, в Грозном. Начало игры — в 19:30 мск.

«Конечно, сейчас и наша команда, и «Ахмат» находятся в не самой лучшей ситуации в турнирной таблице. Эта игра для нас будет в четверг на выезде. Я бы не сказал, что этот матч мешает нам либо им. Эта игра будет посреди недели — ничего страшного. Просто нужно будет немного поменять, адаптировать нашу подготовку к следующему домашнему матчу. Будут играть те футболисты, у которых было меньше возможностей сыграть в Премьер-Лиге. Ну и будем работать дальше», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.