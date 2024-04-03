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Тренер «Оренбурга» Деограсия: не сказал бы, что матч в Кубке мешает нам либо «Ахмату»

Тренер «Оренбурга» Деограсия: не сказал бы, что матч в Кубке мешает нам либо «Ахмату»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится завтра, 4 апреля, в Грозном. Начало игры — в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, сейчас и наша команда, и «Ахмат» находятся в не самой лучшей ситуации в турнирной таблице. Эта игра для нас будет в четверг на выезде. Я бы не сказал, что этот матч мешает нам либо им. Эта игра будет посреди недели — ничего страшного. Просто нужно будет немного поменять, адаптировать нашу подготовку к следующему домашнему матчу. Будут играть те футболисты, у которых было меньше возможностей сыграть в Премьер-Лиге. Ну и будем работать дальше», — сказал Деограсия в интервью клубной пресс-службе.

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