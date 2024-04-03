Карсаков: в матче с «Балтикой» ЦСКА должен реабилитироваться за игру с «Сочи»

Бывший футболист Дмитрий Карсаков поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Балтика» — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 3 апреля, в Калининграде. Начало игры — в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Конечно, ЦСКА в матче с «Балтикой» должен реабилитироваться за игру с «Сочи». Но предстоящая игра будет непростой. Взять кубковый матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо», где у московской команды не всё было гладко. Надо смотреть, каким составом будет играть ЦСКА, ведь впереди в чемпионате будет «Факел». ЦСКА надо сыгрываться и находить связи после перерыва на сборные», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.