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Президент «Наполи» даст показания по возможному мошенничеству при покупке Виктора Осимхена

Президент «Наполи» даст показания по возможному мошенничеству при покупке Виктора Осимхена
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис даст показания в прокуратуре Рима в рамках расследования возможного бухгалтерского мошенничества, связанного с трансфером нигерийского нападающего Виктора Осимхена.

«Аурелио Де Лаурентис попросил и добился того, чтобы его выслушала прокуратура Рима в рамках продолжающегося расследования продажи футболиста Виктора Осимхена», – сообщил клуб в своем официальном аккаунте соцсети X (ранее Twitter).

Расследование в отношении президента итальянского клуба началось в июне 2023 года, когда Неаполитанская прокуратура провела обыски в офисах «Наполи» в поисках документов, связанных со сделкой по приобретению форварда клуба Виктора Осимхена на сумму около € 76 млн летом 2020 года.

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