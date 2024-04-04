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ЦСКА оставил записку в раздевалке «Балтики» после матча Кубка России

ЦСКА оставил записку в раздевалке «Балтики» после матча Кубка России
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ЦСКА оставил послание в раздевалке «Балтики» после первого полуфинального матча Кубка России Пути РПЛ. Напомним, встреча прошла в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершилась победой столичного клуба со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    

«Балтийцы, до встречи в Москве. P. S. Сергей Николаевич – легенда!» — написано в записке. Также на столе была оставлена фигурка коня.

Фото: Телеграм-канал ЦСКА

Ответная встреча между ЦСКА и «Балтикой» состоится 17 апреля, начало – в 16:00 мск.

Напомним, главным тренером «Балтики» является Сергей Игнашевич, который в качестве футболиста долгое время выступал за ЦСКА.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в решающем матче прошлого года в серии послематчевых пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, 6:5 – в серии пенальти).

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