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«Мы вообще должны были побеждать». Игрок «Балтики» Капленко — о матче с ЦСКА

«Мы вообще должны были побеждать». Игрок «Балтики» Капленко — о матче с ЦСКА
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Полузащитник калининградской «Балтики» Кирилл Капленко прокомментировал поражение в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Армейцы одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол на счету чилийского нападающего Виктора Давилы. Ответный матч пройдёт в Москве в период с 16 по 18 апреля.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 18:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Давила – 39'    

«Почему не играли так с первых минут, как во втором тайме? Сам задаюсь этим вопросом. Понимаю, что мы можем так играть, но сам не понимаю: или ЦСКА сел и дам нам играть, или мы сами раскрепостились и начали играть в свой футбол, создавать моменты.

Был ли ЦСКА сильнее? Не сказал бы так. Первый тайм они объективно играли лучше, во втором мы полностью их переиграли, было много моментов, чтобы забить. Мы вообще должны были побеждать в этом матче», — приводит слова Капленко «Матч ТВ».

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