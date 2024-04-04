Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер прокомментировал победу над «Шеффилдом»

Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер прокомментировал победу над «Шеффилдом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал результат матча 31-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

Англия - Премьер-лига . 31-й тур
04 апреля 2024, четверг. 21:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Нуньес – 17'     1:1 Брэдли – 58'     2:1 Мак Аллистер – 76'     3:1 Гакпо – 90'    

«Самое главное, что мой гол помог выиграть матч. Это очень важно.

Я не знаю, как насчёт реванша [против «Манчестер Юнайтед» в воскресенье], но уверен, что это будет важная игра для нас, потому что мы хотим что-нибудь выиграть. Мы должны побеждать в каждой игре, это наша цель.

Я действительно рад за Коди Гакпо, он так усердно работал. Он один из тех парней, которые всегда настроены позитивно и являются лидерами в команде. Очень рад за него, за гол и за команду», — приводит слова Мак Аллистера Sky Sports.

После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место (15).

Материалы по теме
Защитник «Ливерпуля» Брэдли: играть с Мак Аллистером — чистое удовольствие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android