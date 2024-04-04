Полузащитник «Ливерпуля» Мак Аллистер прокомментировал победу над «Шеффилдом»

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал результат матча 31-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (3:1).

«Самое главное, что мой гол помог выиграть матч. Это очень важно.

Я не знаю, как насчёт реванша [против «Манчестер Юнайтед» в воскресенье], но уверен, что это будет важная игра для нас, потому что мы хотим что-нибудь выиграть. Мы должны побеждать в каждой игре, это наша цель.

Я действительно рад за Коди Гакпо, он так усердно работал. Он один из тех парней, которые всегда настроены позитивно и являются лидерами в команде. Очень рад за него, за гол и за команду», — приводит слова Мак Аллистера Sky Sports.

После победы «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу АПЛ, набрав 70 очков за 30 игр. «Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место (15).