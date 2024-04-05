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Кафу: у людей в России и Бразилии фантастическое сходство

Кафу: у людей в России и Бразилии фантастическое сходство
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Легендарный бразильский защитник Кафу сравнил народы в России и Бразилии. По его словам, у россиян и бразильцев фантастическое сходство — эти люди наслаждаются жизнью и имеют высокий уровень патриотизма.

«Сходство фантастическое. Два народа, которые наслаждаются жизнью. При этом в Бразилии адские пробки на дорогах, как и в России. В обеих странах люди влюблены в футбол. Я думаю, нас объединяют жизнерадостность и патриотизм», — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.

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