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Кафу: не знаю ни одного бразильского футболиста, который плохо отозвался о России

Кафу: не знаю ни одного бразильского футболиста, который плохо отозвался о России
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Легендарный бразильский защитник Кафу высказался об отношении к своим соотечественникам в России. По его словам, в РФ всегда хорошо относились к бразильцам.

«Желание приезжать в Россию у бразильцев есть. В России всегда хорошо относились к бразильцам, включая футболистов. Футбол в России с каждым годом развивается, становится более открытым для нас. Я не знаю ни одного бразильского футболиста, который плохо отозвался бы о России. Такое невозможно. Все говорили позитивные вещи о стране, футболе и народе», — сказал Кафу в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Кафу дебютировал в сборной Бразилии в 1990 году и играл за неё до 2006 года. За этот период он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 18 результативными передачами.

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