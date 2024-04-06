«Мы должны верить в победу». Вратарь «Реала» Куртуа — о матче ЛЧ с «Манчестер Сити»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о грядущем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который состоится 9 апреля.

«У нас всё в порядке, я это хорошо вижу. Однако нам досталась очень сложная команда. При возвращении туда [на «Этихад»] не хотелось бы ударить в грязь лицом, но я верю [в победу].

Мы проведём хороший матч во вторник, и я надеюсь на победу. Думаю, что после него мы сможем выстоять, но «Сити» — жёсткая команда, победить на их стадионе сложно. Мы должны верить в победу», — приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами пройдёт в Мадриде, ответная игра состоится в Манчестере 16 апреля.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» начнётся в 22:00 мск.

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