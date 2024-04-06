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Ростов — Сочи 2:2, результат матча 23-го тура РПЛ 6 апреля 2024 года

«Ростов» и «Сочи» не выявили победителя в матча 23-го тура РПЛ
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Ростов» и «Сочи». Матч проходил на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

На первой минуте полузащитник «Ростов» Даниил Глебов сделал проникающий пас в штрафную, а нападающий Егор Голенков оторвался от защитника гостей и отправил мяч мимо вратаря «Сочи» Николая Заболотного. На седьмой минуте полузащитник гостей Кирилл Кравцов сыграл на подборе и пробил с отскоком от газона. Мяч по дуге перелетел через голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. На 35-й минуте забил нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа. На 45+4-й минуте матча нападающий «Ростова» Роналдо сравнял счёт после розыгрыша углового.

После 22 сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» набрал 31 очко и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 15 очков и располагается на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 5-го тура. В том противостоянии «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 4:0. Голами отметились Лука Джорджевич, Юрий Медведев и Мартин Крамарич, оформивший дубль.

Турнирная таблица РПЛ
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