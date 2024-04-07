Первый тренер Файзуллаева: Аббосбек пока только набирает форму

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался об игре узбекского футболиста в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча 7 апреля состоялась в Москве. Она завершилась победой армейцев со счётом 4:1. Файзуллаев отметился забитым мячом и провёл на поле 85 минут.

«Не получилось посмотреть игру ЦСКА – «Факел», обязательно посмотрю в повторе, но знаю результат и то, что Аббос забил. Начало весны он пропустил во многом из-за участия в Кубке Азии. Каждый тренер в межсезонье наигрывает те вещи, которые планирует использовать в дальнейшем, поэтому Аббос в полной мере в тренерские планы ЦСКА не входил. Нельзя забывать, что сейчас Ураза-байрам. Тем не менее Аббосбек обязательно принесёт пользу ЦСКА в этом сезоне. Он пока только набирает форму», – приводит слова Ана Metaratings.

Напомним, прошлым летом Аббосбек Файзуллаев пополнил состав московского ЦСКА. Он перешёл в российский клуб из «Пахтакора». Стороны заключили контракт, который рассчитан до июня 2026 года.