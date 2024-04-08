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Игорь Федотов: у судьи матча «Ростов» — «Сочи» большая проблема. Помощнику тоже прилетит

Игорь Федотов: у судьи матча «Ростов» — «Сочи» большая проблема. Помощнику тоже прилетит
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Евгения Кукуляка в матче 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

«Кукуляк понравился в прошлом туре, кроме одного эпизода с Гоцуком. Понравился и здесь. Но проблема та же: он не разбирается в сложных ситуациях, и это очень большая проблема. Просто берёт и наваливает выдуманные 11-метровые. Помощник тоже никак не влияет и не помогает, хоть и жаль его — влетели, поломали, вправили что-то. Ему тоже прилетит.

На 79-й минуте Кукуляк в простой ситуации неправильно назначил 11-метровый. Нападающий «Сочи» сам наступил на ногу игрока «Ростова» и упал. Это несложный момент, таких очень много. Только до этого Кукуляк в них разбирался, а здесь вдруг перестал. Плюс он не показал жёлтую игроку «Сочи» за грубую игру.

Ощущение, что проблема Кукуляка в голове. Он думает, что восхищает всех своим передвижением, кайфует от этого и ждёт, что остальное сгладится. Но это так не работает. Один раз — да, а второй, [третий] — это уже тенденция и диагноз. Можно хоть убегаться, но если ты не разбираешься в эпизодах, то это твоя проблема. Над этим надо думать, а не над тем, как удивить всех своим супердвижением», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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