Игорь Федотов: у судьи матча «Ростов» — «Сочи» большая проблема. Помощнику тоже прилетит

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Евгения Кукуляка в матче 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Сочи» (2:2).

«Кукуляк понравился в прошлом туре, кроме одного эпизода с Гоцуком. Понравился и здесь. Но проблема та же: он не разбирается в сложных ситуациях, и это очень большая проблема. Просто берёт и наваливает выдуманные 11-метровые. Помощник тоже никак не влияет и не помогает, хоть и жаль его — влетели, поломали, вправили что-то. Ему тоже прилетит.

На 79-й минуте Кукуляк в простой ситуации неправильно назначил 11-метровый. Нападающий «Сочи» сам наступил на ногу игрока «Ростова» и упал. Это несложный момент, таких очень много. Только до этого Кукуляк в них разбирался, а здесь вдруг перестал. Плюс он не показал жёлтую игроку «Сочи» за грубую игру.

Ощущение, что проблема Кукуляка в голове. Он думает, что восхищает всех своим передвижением, кайфует от этого и ждёт, что остальное сгладится. Но это так не работает. Один раз — да, а второй, [третий] — это уже тенденция и диагноз. Можно хоть убегаться, но если ты не разбираешься в эпизодах, то это твоя проблема. Над этим надо думать, а не над тем, как удивить всех своим супердвижением», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.