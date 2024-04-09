Андрей Мостовой: Кузяев зовёт во Францию. Но главное, чтобы он сам не вылетел

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об изучении английского языка, а также заявил, что полузащитник «Гавра» Далер Кузяев уговаривает его перебраться во Францию.

— Учишь языки?

— Сейчас учу английский язык. Учил испанский, но одновременно тяжело.

— Ждать ли тебя в АПЛ?

— Надеюсь.

— Зовёт ли Кузяев во Францию?

— Зовёт. Главное, чтобы он сам не вылетел, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 28 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. После 28 туров чемпионата Франции «Гавр» заработал 28 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице.