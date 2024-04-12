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Наумов: «Локо» надо продлевать Дзюбу только на скромных условиях, Артём не готов к играм

Наумов: «Локо» надо продлевать Дзюбу только на скромных условиях, Артём не готов к играм
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о том, что руководство железнодорожников сомневается в необходимости продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«С одной стороны, Дзюба хорош для команды: парень, который может повлиять на настроение коллектива в раздевалке и на поле. Он дядька, которого слушаются, большой мастер. Но он очень тяжело набирает форму, как и футболисты его комплекции. Артём сейчас практически не готов к играм. Большой вопрос, наберёт ли он форму.

«Локомотиву» нужно подумать. Если там будут достаточно скромные финансовые условия, то есть смысл продлить с ним контракт, чтобы помогал за пределами поля, иногда выходил на замену. Но зачем нужен в команде игрок с большими условиями, который практически не играет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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