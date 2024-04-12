Балахнин: «Зенит» выглядит получше, но шанс у «Краснодара» есть

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался в преддверии матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». По его мнению, фаворитом матча выглядит клуб из Санкт-Петербурга, но у «быков» также будут шансы зацепиться за победу. При этом Балахнин считает, что если «Краснодар» решит играть в открытый футбол — это может обернуться поражением.

«Зенит» выглядит получше южан, но шанс у «быков» есть, и они будут цепляться за каждую свою возможность. Хотя у них не все хорошо, если судить по последним турам. Пропустить три мяча от середняка — для лидера чемпионата нехорошая тенденция. Благо, что он много забивает. После матча с «Зенитом» подопечные Мусаева могут потерять веру при неудачном исходе. Тем более, если поражение случится у них дома. Или наоборот. Поэтому результат будет важен для психологического состояния команды. Безусловно, дома легче играть. Но это не будет ключевым фактором. Если команда пойдет путем яркой игры: «Сам играй и другому дай», то она может печально закончить", — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч 24-го тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Зенитом» состоится в субботу, 13 апреля, в Краснодаре. Матч этих соперников в первом круге чемпионата завершился со счётом 1:1.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 44 очка за 22 матча. «Краснодар» находится на второй строчке, заработав 43 очка. В случае победы в очном матче «быки» выйдут на первое место в таблице.

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